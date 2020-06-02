تراند اليوم : للمرة الأولي ..فريدة سيف النصر تكشف سر عدم زواجها رغم طلاقها من 30 سنة

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، السر وراء عدم زواجها حتى الآن، رغم طلاقها منذ 30 عامًا، فأوضحت أن قصة عدم ارتباطها بعد الطلاق، لم يكن خوفًا من رفض ابنها، أو لزواجها في السر، كونها لم تقوم بهذا الفعل على وجه الإطلاق، ولكن كرهها للرجال، بعد خيانة زوجها لها، وراء عدم الارتباط حتى الآن.

وأضافت “سيف النصر”، خلال حوارها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة “القاهرة والناس”: “كرهت الرجالة، مفيش أي زواج سري لي، وأتمنى لو حتى أي حد عنده شائعة يقولها عن هذا الأمر، يكفيني أني أكون تحت رجل أمي، أمي دي أنا بعيش تحت رجليها، عمري كله مع أمي وأخواتي واحنا بيوتين جدا، وبنحب قعدة البيت”.

من ناحية أخرى، أوضحت أن الفنانة عفاف شعيب هي من هاجمتها بعد خلعها للحجاب، “عفاف متدينة زيادة وسخنة أوي وحادة شوية، وهي إنسانة ملتزمة في لبسها وفي تصرفتها حتى قبل ارتداء الحجاب، ولما مثلت معاها في (وجه القمر) كانت ملتزمة جدا، والحمد لله اتصالحنا في بيروت، وعفاف مقلتش إن الفن حرام، والدليل على كده إنها مثلت بالحجاب”.

وعن الأشياء التي تّخاف منها، أكدت أنها تّخشى الموت، “بحس إني هبقى في حته لوحدنا، ديما بخاف وخاصة لما بكون عارفة أني رايحة لمكان مش عارفة فيه إيه، وأنا مش بخاف من الموت بس، بخاف من أي حاجة في غموض زي البحر، أو السماء، أي حاجة معرفهاش كويس بخاف منها”.