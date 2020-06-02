نجل حسن حسني يروي تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة والده ويكشف وصيته

كشف هشام، نجل الفنان الراحل حسن حسني، عن اللحظات الأخيرة في حياة والده، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر فضائية «TEN»، حيث قال إنّ والده الراحل كان بصحة جيدة خلال فترة رمضان والعيد، ولكنّه شعر بألم شديد في منطقة الصدر أوّل من أمس، لذلك تم نقله للمستشفى، مشيراً إلى أنّ النجم الراحل لم يشكُ من القلب قبل ذلك، ولكنّه كان يعاني من أمراض أخرى.

وعن وصية والده حسن حسني، أشار هشام حسني، إلى أنّه لم يترك أيّ وصية، حيث إنّه كان يعتبر حُبّ الناس هو ثروته الحقيقية والوحيدة، لذلك كانت شائعات الوفاة التي تُطلق عنه تزعجه كثيرًا، والتي كانت تجعله يشعر وكأنّ الناس سَئِمَت من وجوده، كما كان يخشى ألا يصدق الجمهور خبر وفاته الحقيقي بسبب كثرة شائعات الوفاة.

وأضاف هشام حسني: «أما يوم الوفاة فقد تم عمل الإجراءات اللازمة له داخل المستشفى، حيث إنه بعمل الفحوصات تم اكتشاف جلطة في القلب، لذلك تمّ إجراء عملية قسطرة، ولكنّه فارق الحياة بعد إجراء العملية بحوالي خمس ساعات».

وشُيعت جنازة الراحل حسن حسني من أمام مقابر العائلة بحضور بعض الفنانين، ومنهم سعد الصغير ومحمد الصاوي ومنير مكرم، وتمت صلاة الجنازة عليه في المقابر.

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فيديو لمكالمة نجل حسن حسني وه يروي فيها لحظاته الأخيرة قبل الوفاة.