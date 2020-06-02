دينا الشربيني تتجاهل مرض رجاء الجداوي وتتطلق جلسة تصوير جديدة

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شارك مصور الفنان عمرو دياب كريم نور جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي ومقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام صورة للفنانة دينا الشربيني من جلسة تصويرها الجديد التي خضعت لها قريبا والتي ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابس سوداء وملامحها جادة للغاية دون وضع مستحضرات تجميل صارخة، ونالت الصورة إعجاب الكثيرين من محبي دينا الشربيني. فيما علق البعض معاتبا اياها بانها تتجاهل مرض الفنانة رجاء الجداوي.
يشار غلي أن الفنانة دينا الشربيني قد أعلنت خلال الأيام الماضية إنها تعزل نفسها بالمنزل خوفا علي أقاربها واسرتها، خاصة بعد اأن تبين إصابة الفنانة رجاء الجداوي خلال تصويرها مسلسلهم لعبة النسيان بفيروس كورونا ووضعها في أحد مستشفيات العزل بعد أن اخبرت وزيرة الصحة بحالتها الصحية .
وأكدت دينا إنها دائمة التواصل مع الفنانة رجاء الجداوي وتطمئن علي حالتها الصحية بشكل مستمر وأن حالتها مستقرة تماما ولكنها تحتاج دعم معنوي مع الجميع.
وخاضت الفنانة دينا الشربيني الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل لعبة النسيان الذي قام ببطولته محمود قابيل ورجاء الجداوي وعلا رشدي وأحمد صفوت وأنجي المقدم وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق الذي حل بديلا للمخرج هاني خليفة الذي اعتذرعن العمل .
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