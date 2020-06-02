الافراج عن زوج شقيقة محمد رمضان.. هذه هي نتيجة التحقيقات

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ضجة كبيرة أثيرت خلال الساعات الماضية حول زوج شقيقة الفنان محمد رمضان الذي أحيا حفل زفافه وخالف كافة القواعد المعمول بها حاليا، مما ترتب عليه القاء قوة من قسم الشيخ زايد بالقبض عليه عدة ساعات وبعدها عاد مرة أخري إلي منزله .
ويشار إلي أن محمد رمضان قد تعرض لهجوم شديد خلال الأيام الماضية بسبب ظهور أحد النجوم العالمين وهو يتحدث عن رمضان وانتشر العديد من الأخبار التي تفيد بأن محمد رمضان قد دفع لهذا النجم العالمي مبلغا ماليا للحديث عنه في عيد ميلاده وهذا ما نفاه محمد رمضان جملة وتفصيلا وأكد أن الأمر مجرد معايدة من صديقة الموزع الموسيقي المغربي الذي تجمعه علاقة طيبة بهذا النجم العالمي وكان المقطع مجرد هدية لمحمد رمضان في عيد ميلادة من صديقة المغربي ليس أكثر.
ونشر رمضان مقطع مصور للفنان الأسباني وهو يتحدث عنه وعلق عليه رمضان وقال "شكراً صديقي الموزع الموسيقي العالمي ريدوان على توضيحك مع إني لا أحب التوضيح لمن هم يبحثون دائماً عن الأخطاء وان لم يجدوها فيصنعوها".
وخاض محمد رمضان السباق الرمضاني الماضي بمسلسل البرنس وشارك في بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية ومحمد علا وأحمد فهيم وأحمد داش .
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