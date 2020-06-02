المطربة امينة تطالب الجمهور بالدعاء لها بعد اصابتها بورم واجراءها عملية جراحية خطيرة

أعلنت المطربة الشعبية أمينة عن إجرائها عملية جارحية لإستئصال ورم من الحالب منذ ما يقرب من أسبوعين، وأكدت أن حالتها الصية أصبحت جيدة الأن ومستقرة، وإنها تقضي الفترة الحالية داخل منزلها بعد نصائح الأطباء لها بالراحة التامة لكي يكتمل شفائها. وطالبت الجمهور بالدعاء لها

يشار إلي أن المطربة امينة قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديد خليك في البيت والذي شاركت في غنائه المطرب أحمد شيبة ومن كلمات شفيق ارما وألحان تامر حجاج وتم تصويرة بطريقة الفيديو كليب .

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كما طرحت خلال شهر مارس الماضي أغنية أدعيلي ياما والتي تزامنت مع احتفالات عيد الأم وهي من كلمات مصطفي حسن وألحان محمد عبدالمنعم.

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وكان أخر ألبومات أمينة بأسم اللي راحو والذي تعاونت من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين ومن بينهم محمد رحيم واحمد مروزق ومدين وملاك عادل ومحمد يحيي وهاني فاروق ووليد رياض وقدمت خلاله 10 أغاني هما في شرع مين وعاش يا وحش والسهرة ولعانة وسيدي وصاحبتي واللي راحوا والجديد، وحقق الألبوم نسب استماع جيدة عبر قناتها الخاصة علي موقع يتويب .

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