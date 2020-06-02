منى زكي تشعل السوشال ميديا بأحدث صيحة للكمامات ..شاهدوا موديل الكمامة الغريب !

شاركت الفنانة مني زكي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها وهي تمارس رياضة ركوب الدرجات، وعلقت علي صورتها وقالت "كحولك في جيبك.. كمامتك في وشك .. خاف علي نفسك وعلي غيرك"، وتفاعل معها الكثيرين من محبيها وأكدوا علي أن ممارسة التمارين الرياضية أمرا هاما خاصة خلال الظروف الصحية التي نمر بها حاليا. خصوصا ان منة ظهرت بكمامة ملونة ذات صيحة حديثة

وأعتبر الكثيرين من متابعي مني زكي أيضا أن هذه الصورة التي نشرتها عبر حسابها علي إنستقرام رد علي الشائعات التي كانت تحيط بها طوال الفترة الماضية، والتي ترددت بسبب إعلان أصابة مشاعدتها بفيروس كورونا.

وتستعد الفنانة منى زكي خلال الفترة الحالية لاستكمال تصوير دورها في مسلسل تقاطع طرق الذي من المفترض أن يعرض خلال الموسم المرضاني المقبل بعد أن تم تأجيلة الموسم الرمضاني الماضي ، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب ومن إخراج تامر محسن.

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وفاجئت الفنانة مني زكي جمهورها ومحبيها خلال الأيام الماضية بالظهرو في اخر حلقات مسلسل ونحب تاني ليه الذي قام ببطولته ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي ومجموعة كبيرة من نجوم الفن .