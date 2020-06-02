منة عرفة تمسح صور علي غزلان.. هذه هي حقيقة الخلاف بينهما

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الأيام الماضية حول الفنانة الشابة منة عرفة والتي أعلنت خلال ظهورها في برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، عن أنفصالها عن خطيبها علي غزلان.

فقد تلقت تساؤلا خلال البرنامج من الإعلامية اروي حول حالتها الاجتماعية وردت قائلة عزباء، ليقوم خطيبها بالسخرية من هذا التعليق ونشر صورة لهم وعلق عليها قائلا " عزباء .. دانا حتي بضحكك".

اقرئي ايضا : الافراج عن زوج شقيقة محمد رمضان.. هذه هي نتيجة التحقيقات

Advertisements

وخلال الأيام الماضية قامت منة عرفة بمسح كافة الصور التي التقطتها مع خطيبها من حسابها الشخصي علي إنستقرام، وهذا ما قام به علي غزلان أيضا وتبين للجميع إنهما قد أنفصلا بالفعل، ولكن حافظ علي غزلان علي أحد الصور التي التقطها مع منة عرفة ومجموعة من نجوم الفن من بينهم حمادة هلال وبدرية طلبة وغيرهم من الفنانين .

يشار إلي ان الفنانة منة عرفة قد شاركت في بطولة مسلسل ليالينا 80 الذي قام ببطولته كل من خالد الصاوي وأياد نصار وغادة عادل وصابرين ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، وأستطاعوا أن يحققوا نجاحا كبيرا للغاية واشاد بهم الكثيرين من متابعي العمل وشجع هذا صناع العمل علي تقديم جزء جديد منه في رمضان 2021.

اقرئي ايضا : المطربة أمينة تطالب الجمهور بالدعاء لها بعد اصابتها بورم واجراءها عملية جراحية خطيرة