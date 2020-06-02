اشرف زكي :رجاء الجداوي حالتها النفسية صفر وحالتها المعنوية سيئة جدا

أجري الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها القاهرة الان وكشف عن تطورات الحالة لصحية للفنانة رجاء الجداوي والتي ترقد حاليا بمستشفي العزل بمحافظة الاسماعيلية بعد أن أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وقال أشرف زكي أنه أتصل بالفنانة رجاء الجداوي للإطمئنان علي حالتها الصحية وتأكد إنها بخير، ولكن حالتها المعنوية سيئة بسبب الشائعات التي تحيط بها والأأخبار المغلوطه التي تتردد عنها، وأضاف " هذه السيدة تستحق منّا كل الاحترام ونقول لها ترجعيلنا بالسلامة وأتمنى من الناس اللي مخليه الوسط الفني شغلها الشاغل أنها تهدى لأننا مش هنسكت"، وتابع نقيب الممثلين " "واحدة نايمة في مستشفى تصحى تلاقي خبر إنها ماتت؟ كلموني ناس في المستشفى قالوا للي المرض مش تاعبها معنوياتها هي اللي تاعباها.. نتيجة الأخبار اللي ملهاش أي معنى اللي بتطلع ضدها".

يشار إلي ان الفنانة رجاء الجداوي كان أخر أعمالها مسلسل لعبة النسيان التي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي وشاركها بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم دينا الشربيني ومحمود قابيل وأحمد داود وأنجي المققدم ومن إخراج احمد شفيق.



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