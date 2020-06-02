تشاغلار ارطغرل يستخدم المكواة لممارسة التمارين الرياضية في الحجر المنزلي

انتشر فيديو طريف لـ تشاغلار ارطغل وهو يقوم باستخدام المكواة لممارسة التمارين الرياضية خلال فترة الحجر المنزلي.

تشاغلار ارطغل الذي اشتهر في العالم العربي بشخصية (يزن) في مسلسل "فضيلة خانم وبناته" علق على الفيديو الذي نشره قائلا: "السلطات الحكومية طالبت بالبقاء في المنزل، لتخفيف عدد الاصابات بفيروس كورونا، ولتسهيل الأمر على أخصائيي الرعاية الصحية".

كما تمنى تشاغلار ارطغل للجميع الصحة والكثير من الصبر في هذه الأوقات العصيبة.

من جهة ثانية، حصد مسلسل "العشق الفاخر" منذ فترة جائزة "مراسيم جوائز النجوم" الذي نظمته القناة الثامنة في تركيا، حيث حضر الحفل عدد كبير من المشاهير والنجوم، وأحياه الفنان خلوق لفنت والفنانة دجلة أولجاي.

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كما تمنى تشاغلار ارطغل للجميع الصحة والكثير من الصبر في هذه الأوقات العصيبة. من جهة ثانية، حصد مسلسل "العشق الفاخر" منذ فترة جائزة "مراسيم جوائز النجوم" الذي نظمته القناة الثامنة في تركيا، حيث حضر الحفل عدد كبير من المشاهير والنجوم، وأحياه الفنان خلوق لفنت والفنانة دجلة أولجاي.

ويأتي هذا بعد أيام من حصول عدد من ممثلي مسلسل "العشق الفاخر"، الذي يبث على قناة D التركية منذ صيف عام 2019 الماضي، على النصيب الأوفر من جوائز الهدف الذهبي في موسمه الرابع والعشرين. وحاز الممثل، تشغلر أرطغرل، على جائزة لقب "الممثل الكوميدي والرومانسي للعام 2019"، فيما حازت الممثلة، بورجو أوزبرك، على لقب "الممثلة الكوميدية والرومانسية للعام 2019"، والجائزتان قدمتهما جمعية الصحافيين الأتراك.

ومن خلال تصويت الجمهور المشارك اتفق الجميع على أن المسلسل يستحق الحصول على جائزة أفضل مسلسل رومانسي كوميدي، وقدمت الجائزة لمنتج المسلسل فاتح أنس، والمخرج سردار كوزال أكلي.