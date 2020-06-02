كندة حنا و"سيلفي" جديدة مع صديقتها سلافة معمار

نشرت الممثلة السورية كندة حنا صورة جمعتها بصديقتها سلافة معمار دون أن ترفقها بأي تعليق، واكتفت فقط بوضع هاشتاغات "كندوش"، "السلافة" و"طرطوس".
ويبدو من الصورة أن كندة وسلافة كانتا معاً على شاطىء البحر في مدينة طرطوس السورية، تستمتعان بشمس الصيف.
وتربط صداقة قوية بين كندة وسلافة وليست السيلفي الأولى التي يلتقطانها معًا.
وكان مسلسل "ممالك النار" آخر الأعمال التي عرضت لـ كندة، بينما سلافة عرض لها في رمضان "حرملك" بجزئه الثاني.
وكانت كندة نشرت منذ يومين صورة تجمعها بأطفالها الثلاثة .
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