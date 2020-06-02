تزوجت بمهر خيالي وشائعة علاقتها بفنان أزعجتها.. جيهان نصر في صور نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

هي واحدة من نجمات التسعينات، لفتت الأنظار إليها بجمالها الخلاب، ورغم الشهرة التي حققتها على مدار 10 أعوام إلا أنها قررت الاعتزال فجأة، إنها الفنانة جيهان نصر.

جيهان نصر من مواليد شهر مايو عام 1972، كانت تعشق في طفولتها الرسم بالفرشاة، وكان حلمها أن تكون مهندسة ديكور.

حملت لوحاتها إلى ماسبيرو لتظهر خلال برامج الأطفال، وعندما رآها مساعد مخرج هناك عرض عليها تقديم برنامج أطفال، وكان.

كان أول ظهور لها في السينما في فيلم «زوجة رجل مهم»، حيث قدمت دور الفنانة ميرفت أمين وهي صغيرة، ثم شاركت في فيلم «خليل بعد التعديل»، ولكنها ابتعدت عن الشاشة بسبب انشغالها بالثانوية العامة.

جيهان نصر قدمت بعد ذلك عدد من الإعلانات، ونجحت من خلالها، ثم سافرت للخليج وقدمت عدد من الأعمال، وكانت انطلاقتها الحقيقية في مصر من خلال مسريحة «تكسب يا خيشة»، مع الفنان أحمد بدير.

ثم كانت انطلاقتها في المسرح مع الفنان سمير غانم من خلال مسرحية «بهلول في اسطنبول»، ومسرحية «أنا والنظام وهواك»، وذلك بعد أن اعتذرت دلال عبدالعزيز عن الدور.

Advertisements

بعد عملها مع سمير غانم انتشرت عدد من الشائعات عن زواجهما، مما أثار غضب جيهان نصر كثيرًا.

اتجهت «جيهان» إلى التليفزيون بعد ذلك، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية، مثل «المال والبنون»، و«من الذي لا يحب فاطمة»، و«الأبطال»، و«البخيل وأنا»، وغيرها.

وقع في حبها طالب عمره 16 عامًا، حينها لجأ إلى الاتصال بها هاتفيًا، وإرسال باقات الورود لها، وهو ما دفعها لإبلاغ الشرطة عنه، لكنها تنازلت عن البلاغ بعد أن رأته صغير السن، وذلك حسب ما روت صحيفة «الأنباء» الكويتية.

سعى رجل الأعمال سعود الشربتلي للجلوس معها، وتوسط سمير غانم له، وبالفعل عرض عليها الزواج، ولكنه اشترط عليها اعتزال الفن.

حسب المنشور بصحيفة «الأنباء» الكويتية، أهدى «الشربتلي» لـ«جيهان» حينها خاتمًا قدره 200 ألف دولار، ومهرًا قدره مليون دولار، ومؤخر صداق 1.5 مليون دولار، وقصرًا بلندن وآخر بكندا، ودفع هدية لأبويها وأشقائها 100 ألف دولار، ورفضت الرد على تلك الأحاديث، حسب رواية الصحيفة.

نفت أي نية لديها للعودة إلى الفن، وقالت إن اعتزالها قرار نهائي، وأنها تهتم فقط بأولادها وبيتها.

ظهرت جيهان مؤخرا في لقطات لها بالحجاب مع بناتها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور.