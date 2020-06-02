بعد خضوعها لجراحة لإزالة ورم.. المغنية أمينة تطمئن جمهورها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الشعبية أمينة، لجراحة مؤخرًا لإزالة ورم ليفي ولم تكشف عن أي تفاصيل عنه غلا بعد خضوعها للجراحة.

أمينة خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم ليفي حميد بمنطقة الحالب، وحرصت على طمأنة جمهورها في تصريحات صحفية قائلة، إنها حالياً في منزلها وخرجت من المستشفى تمامًا، وذلك بعدما أجرت عملية جراحية ناجحة بعدما اكتشفت إصابتها بورم ليفي متضخم التصق بمنطقة الحالب.

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وأضافت، أنها اكتشفته بعدما قامت بالتحاليل والأشعة وبناء عليه تم عمل العملية على الفور التي حرصت علي التكتم عليها وعدم إقلاق أياً من محبيها.

وكانت أمينة،قد أطلقت مؤخرًا مع المطرب أحمد شيبة، أغنية جديدة بعنوان “خليك في البيت” على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتهما الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “خليك في البيت” من كلمات شفيق كارما، ومن ألحان تامر حجاج، ومن توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، ومن إخراج هيثم عنتر، ويظهر خلال الكليب عدد من نجوم الفن منهم الفنانة مها أحمد وأحمد ماهر وأحمد بدير.