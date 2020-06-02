تامر عاشور ينفصل عن خطيبته ملكة جمال الكون للمرة الثانية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجرت دارين حلمي، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية في مصر لعام 2019، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما اعلنت انفصالها عن خطيبها الفنان المصري تامر عاشور، وذلك للمرة الثانية منذ ارتباطهما.

تامر كان قد اعلنت خطبته لدارين في سبتمبر 2019، إلا أن سرعان ما دبت الخلافات بينهما وانفصل الثنائي في نوفمبر من نفس العام، ونجح الحبيبان في حل خلافاتهما بعد أقل من شهر لتعود المياة لمجاريها بينهما مرة أخرى، وذلك حتى فاجأت دارين متابعيها عبر انستجرام بالإعلان عن انفصالها عن المطرب المصري دون الكشف عن تاريخ انفصالهما تحديداً أو أسبابه، واكتفت بكتابة: «مفيش نصيب سبنا بعض من قريب»، وذلك في إجابة على سؤال وجهته لها إحدى متابعاتها.

يذكر أن تامر عاشور كان قد تزوج من قبل، من سمر أبو شقة، في شهر أكتوبر عام 2017، إلا أنه انفصل عنها قبل نهاية شهر العسل، مشيرا إلى أن الطلاق تم بسبب اختلاف الطباع بينهما، إلا أنهما عادا لبعضهما مجددا بعد فترة قصيرة، ورزقا بابنتهما “أيام”، إلا أنه عاد وانفصل عن زوجته قبل ولادة ابنتهما، وكان الفنان قد اطلق على ألبومه الأخير نفس اسم ابنته «أيام»، والذي طرحه عام 2019.