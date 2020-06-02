منى زكي تحارب «كورونا» بأغرب كمامة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة المصرية منى زكي جمهورها بصورة حديثة، ظهرت فيها جالسة على دراجة هوائية، بينما وضعت على وجهها كمامة غريبة لمحاربة فيروس “كورونا” المستجد.

منى ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تضع كمامة غطت وجهها بالكامل، وأرفقت الصورة بتعليق طريف، حيث قالت: “كحولك في جيبك ... كمامتك في وشك .. خاف علي نفسك وعلي غيرك”.

جمهور النجمة المصرية عبروا عن إعجابهم الشديد بطرافتها، ودعوا الله أن يحفظها وعائلتها من فيروس “كورونا” المستجد.

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وكانت منى زكي قد خطفت الأنظار مؤخرا بظهورها كضيفة شرف في آخر حلقات مسلسل “ونحب تاني ليه” بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان شريف منير، والفنان كريم فهمي.

منى لعبت دور خطيبة “عبدالله”، والذي يقدمه الفنان شريف منير، وذلك بعد انفصاله عن “غالية”، والتي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ومن ناحية أخرى، تستعد منى زكي لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد “تقاطع طرق”، والذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي، لكن تم تأجيله نظرا لتعذر استكمال التصوير في ظل أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، ويشاركها بطولته كل من محمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وغيرهم، وهو من إخراج تامر محسن.