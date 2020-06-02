الحُب في مواجهة كورونا.. نجوم تحدوا الفيروس واحتفلوا بزفافهم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رغم الوضع الصحي والجائحة التي أصابت العالم كله والمسماه بفيروس «كورونا»، إلا أن هناك عدد من الفنانين لم يقوموا بتأجيل حفلات زفافهم وخطوبتهم وتزوجوا رغم كل الظروف.

زفاف مفاجئ

الفنانة ياسمين صبري وقعت في حب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من أول لقاء، وهذا ما قالته، حيث أعجبت بشخصيته، وشعرت أنه الشخص الذي تريده.

ياسمين وأبو هشيمة احتفلا بعقد قرانهما في إبريل الماضي ولكنهما لم يقيما حفل زفاف بسبب «كورونا»، وأصدر العروسان بيانا صحفيا قالا فيه: «تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون».

وتمنيا في نهاية البيان أن تمر الظروف الصعبة بسلام، وأن يكون هناك فرصة ثانية للاحتفال مع أحبتهما.

الفنانة ياسمين عبدالعزيز احتفلت بزفافهما من الفنان أحمد العوضي بشكل مفاجئ وذلك في شهر مايو الماضي، ولم يكن هناك حفل زفاف، حيث غيرت الفنانة حالتها الاجتماعية إلى متزوجة.

محمد رمضان يثير الجدل

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سبب الفنان المصري محمد رمضان عاصفة من الجدل والانتقادات بعدما قام بنشر صور حفل زفاف شقيقته إيمان، والذي أقيم بفيلته.

ورغم ظهور الحضور بالكمامات إلا أن الجمهور هاجمه بسبب التجمع، كما هاجمته الإعلامية لميس الحديدي.

حفل خطوبة

كما احتفل الفنان حازم إيهاب بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني اسمها منى داغر ونشر صور لهما، وهو يهنئها قائلا: «أخيرا فعلناها حبيبتي وأصبحت ملكي».

الفنان ظهر في لقطة وهو يضع الكمامة، بينما اقتصر الحفل على حضور الأهل فقط.

الفنانة الشابة هند عبدالحليم احتفلت أيضا بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني كريم قنديل، وقالت هند: «خطوبتنا ده كان قبل الحجر الصحي، كان نفسنا يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا.. بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أي احتفال عشان سلامة الكل.. خليكم في البيت و خلوا بالكم من نفسكم».

وقام الفنان محمد الشرنوبي بتأجيل حفل زفافه على راندا رياض، والذي كان من المقرر أن يقام في إبريل الماضي بسبب فيروس كورونا.