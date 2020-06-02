النجمة التركية هاندة إرتشل تقبل عرض الزواج من حبيبها وتحدد موعد زفافها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافقت الفنانة التركية هاندة إرتشل على الزواج من حبيبها، النجم مراد دالكيش، وبدأ الثنائي في التخطيط لحفل زفافهما، خاصة مع الأجواء المختلفة التي فرضتها أزمة كورونا العالمية.

هاندة ومراد حددا موعد الزفاف على أن يكون في الأسبوع الثاني من شهر يوليو، ولحرص العروسين على الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فمن المنتظر أن يقتصر المدعوين على أفراد أسرتيهما وأقرب أصدقائهما، على أن يُقام حفل الزفاف في حديقة منزل شقيقة النجمة التركية، غمزة إرتشل.

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النجمة التركية التي ارتبطت عاطفياً بمراد دالكيش عام أواخر عام 2017 سبق وانفصلت عنه لشهور، إلا أن المياة عادت لمجاريها بينهما مرة أخرى ي اعقاب وفاة والدتها التي رحلت بعد صراع مع المرض يناير 2019، حيث حرص مراد على الوقوف مع حبيبته في أزمتها، مما أشعل علاقتهما العاطفية مجدداً.

يُذكر أن مراد دالكيش سبق وتزوج من الفنانة التركية ميرفي بولجور بعد قصة حب جمعتهما أغسطس 2015، إلا أنهما انفصلا رسمياً سبتمبر 2017.

من ناحية أخرى، تجهز هاندة إرتشل لتصوير مسلسلها الجديد «أطرق بابي» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي كرم بورسين، وهو العمل الذي تعود به إلى الشاشة بعد فشل مسلسلها الأخير «عزيزة» الذي تم وقفه بعد عرض الحلقة السادسة منه بسبب فشله في تحقيق نسب المشاهدة المتوقعة، وقد شاركت في بطولته أمام بورا جولصوي.