إزجي أيوب أوغلو تنشر أول صورة مع حبيبها الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم التقاط المصورين لهما أكثر من مرة، أخرها كان الثنائي يداً بيد أمام الكاميرات، لم تتحدث الفنانة التركية إزجي أيوب أوغلو عن علاقتها العاطفية بشكل رسمي مع حبيبها الجديد الممثل أولوجان انجين حتى الآن.

ويبدو أن إزجي تقضي العزل المنزلي مع حبيبها، حيث فاجأت الجميع ونشرت أول صورة تجمعهما عبر انستجرام، ورغم ظهورهما في الصورة بشكل غير حميمي، إلا أن فانز الفنانة التركية تبادلوا الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محتفلين بأول لقطة تنشرها الفنانة مع حبيبها الجديد.

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إزجي اعلنت انفصالها عن زوجها السابق، النجم التركي كان يلدريم يونيو 2019، وذلك بعد شهر واحد فقط على عيد زواج النجمين الثالث، حيث احتفلت إزجي بزفافها إلى كان يلدريم مايو 2016، وذلك بعد قصة حب قوية جمعتهما خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «اسمه سعادة».

وفي تصريحات صحفية لها، نفت إزجي ما أثير حول انفصالها عن كان بسبب خيانة الأخير لها، وقالت: «كل ما كتب غير صحيح، انفصالنا لم يأتي بشكل درامي، لقد ودعنا بعضنا البعض بشكل جميل»، وعن نيتها في مشاركة طليقها أي عمل فني، فضلت إزجي عدم الإجابة بالنفي أو بإبداء الموافقة، وقالت: «عندما يأتي العرض سأفكر حينها، حاليا ليس لدي أي فكرة».

مصادر صحفية كشفت عن أن طلاق النجمين تم أمام المحكمة بموافقة الطرفين، وتبين أن إزجي كانت صاحبة دعوى الطلاق، وكان «التعامل السئ» هو السبب الذي طلبت من أجله الانفصال عن النجم كان يلدريم، كما أنها لم تطلب أي تعويضات أو نفقة الطلاق، وهو ما اثار جدلاً كبيراً بين فانز الفنان الشاب، خاصة أن إزجي دائماً ما كانت تنشر صوراً رومانسية تجمعها بزوجها، وهو ما كان يعكس أجواء الانسجام بينهما.