أول صورة كاملة لمولود بورا جولصوي.. هل يشبهه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تراجع النجم التركي بورا جولصوي عن قرارع بمنع نشر صور كاملة لمولوده الأول «جيم»، وفاجأ متابعيه بنشر أول صورة تكشف ملامحه كاملة بعد مرور أكثر من عام على مولده.

فانز بورا تبادلوا الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متغزلين في براءة وجمال ملامح «جيم» الذي اكمل عامه الأول أبريل الماضي، في الوقت الذي رأى فيه أغلبهم أنه لا يشبه والده كثيراً، مؤكدين أنه أكثر شبهاً لوالدته.

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يُذكر أن بورا احتفل بزفافه على نيلوفر جوربوز بعد قصة حب جمعتهما استمرت لـ5سنوات، وذلك في سبتمبر 2018، حيث كانت العروس حاملاً في شهرها الثاني، وقد رُرزق الزوجان بـ«جيم» أبريل 2019.

جولصوي سبق له الزواج من الفنانة التركية بورجو كارا الشهيرة بـ«زينب»، حيث انفصل عنها بعد 10 أشهر فقط، وقد احتفلت الأخيرة بزفافها على المخرج التركي فيرات بارلاق فبراير 2017، ورُزقت منه بمولودها الأول «علي تشاينز» سبتمبر 2017.

من ناحية أخرى، تعرض بورا جولصوي لخسارة فنية في آخر عمل درامي عُرض له، وهو مسلسل بعنوان «عزيزة» الذي شارك في بطولته أمام الفنانة التركية هاندة إرتشل، حيث تم وقف عرض العمل بعد الحلقة السادسة منه بسبب تراجع نسب المشاهدة، حيث لم يحقق العمل النجاح المتوقع، رغم أنه كان للعمل الذي عاد به إلى الشاشة بعد نجاحه الأخير في مسلسل «ابنتي» الذي شارك في بطولته أمام الطفلة بيرين جوكيلديز والفنانة ليلى ليديا توغوتلو.