النجمة التركية جيداء أتيش تعلن حملها في مولودها الأول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش الفنانة التركية جيداء أتيش واحدة من أجمل أيام حياتها بعدما تأكدت من حملها في مولودها الأول من زوجها رجل الأعمال بورا توبلوسوي.

جيداء حامل في شهرها الثالث، وقد أكدت مصادر مقربة من الزوجين أنهما يعيشان سعادة غامرة وحماس شديد في انتظار استقبال مولودهما الأول.

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يُذكر أن جيداء احتفلت بزفافها إلى بورا توبلوسوي يوم 12 أكتوبر عام 2018 بعد قصة حب جمعتهما، حيث سافرت الفنانة التركية إلى أمريكا، وعاشت هناك مع زوجها لفترة قبل عودتها لإسطنبول مرة أخرى.

من ناحية أخرى، عادت جيداء أتيش إلى الشاشة بعد فترة غياب طويلة، درست فيها التمثيل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تألقت في مسلسل «طفل» الذي شاركت في بطولته أمام سرحات تيومان، اسماعيل هاجي اغلو، ميرفى تشاغيران، نازان كيسا، وغيرهم.

جيداء أتيش حققت شعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي بعد مشاركتها في بطولة مسلسل «اسميتها فريحة»، أمام النجمين هازال كايا، وشآتاي أولسوي، حيث جسدت شخصية «هاندا»، وكان مسلسل «انتقام الأفاعي» آخر ما قدمته قبل سفرها إلى أمريكا.