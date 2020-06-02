بيرين سآت تحتفل بعيد ميلاد زوجها بأغرب صورة ورسالة غامضة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» بعيد ميلاد زوجها، نجم البوب التركي كينان دوغلو، ونشرت صورة لافتة من سهرة صاخبة حضرها الثنائي، بدت فيها الممثلة الشابة تظهر لسانها بشكل مستفز.

بيرين لم تكتف بغرابة الصورة، وارفقتها بتعليق غامض، كشفت فيه عن الخلافات التي دبت بينها وبين زوجها، ووصولهما بالفعل لنهاية الطريق، وعودتهما من جديد، حيث كتبت: «كم طرنا، نهضنا، اجتمعنا، ضحكنا حتى على أنفسنا، جلسنا وبكينا، أصحنا أصناماً، أصبحنا خونة، ولكن لم ننقطع، أصبحنا عشاق، أصبحنا أصدقاء، أصبحنا شركاء».

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وأضافت: «عشنا أياماً صعبة على الطريق، كناً سنداً لبعضنا البعض، مررنا بمراحل علاقتنا كاملة، وعندما قلنا أن الأمر أنتهى، عدنا إلى الموسيقى، اعجبت بك مرة أخرى خلال أيام الحجر، دع كل فكرة تضيفها إلى كل أغنية، كل نوتة تلعبها، منسجمة كانسجامنا الأبدي، كزواجنا الذي لا يمكن إدارته».

يُذكر أن بيرين ارتبطت بقصة حب مع الفنان التركي كينان دوغلو بداية عام 2012، وتمت خطبتهما في يوم 23 فبراير عام 2014، بعدها تزوجا في يوم 29 يوليو من نفس العام في حفل زفاف أسطوري أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، عُرض لبيرين سآت مؤخراً مسلسل «الهدية»، وهو أول تعاون لها مع شبكة Netflix، وقد شاركت في بطولته أمام أمام محمد جونسور،ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجي، وغيرهم، وتدور أحداثه حول رسامة شابة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، إلا أن حياتها تنقلب رأساً على عقب بعد اكتشاف أقدم معبد في العالم.