شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد: جلست مع أهل الشهيد شبراوى قبل تجسيد دوره فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان كريم عبد الجواد، إن ترشيحه لتجسيد شخصية النقيب الشهيد أحمد الشبراوي، بمسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، جاء عن طريق المخرج بيتر ميمي والمخرج المنفذ خيري سالم.



كريم عبد الجواد وخيرى سالم

وأضاف كريم لـ ”الخليج 365”، أن كواليس العمل كانت ممتعة جدا، لأن أسرة العمل كانت أسرة واحدة، لافتاً أن "الاختيار" هو أكثر عمل سعدت بالعمل فيه، متمنياً تكرار التجربة مرة أخرى، خاصة فى الأعمال الوطنية.

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كريم عبد الجواد وبيتر ميمى

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وأوضح كريم عبد الجواد، أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح فى تجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد الشبراوى، وكذلك رد فعل الجمهور على أداءه فى المسلسل، معلقا :" بذلنا جهد كبير حتي نخرج بالشكل الذي يحاكي الحقيقة، وأتمني تقديم أعمال ترضي الجمهور الفترة المقبلة".



أمير كرارة وكريم عبد الجواد

أما عن تحضيرات شخصية الشهيد البطل النقيب أحمد الشبراوى، قال: "جمعت معلومات كتيةرعن الشهيد الشبراوى، عن طريق أهله اللى سجلت معاهم سواء عن حياته أو شغله لعمل فيلم عن الشهيد، وتحدثت أيضا مع عدد من أصدقاء مقربين في الجيش من كتيبته لمعرفه معلومات عن حياته وشغله وحركاته، وهذا ما ساعدنى كثيرا فى تجسيد شخصيته".



كريم عبد الجواد

يذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.