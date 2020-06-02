شكرا لقرائتكم خبر عن بمشهد من فيلم "غبى منه فيه".. إيمي طلعت زكريا: ربنا يرحمك يا حبيبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بمقطع فيديو لها تضمن في الخلفية مشهد لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا مع النجم هاني رمزي من فيلم "غبي منه فيه".

وعلقت الفنانة إيمي طلعت زكريا على الفيديو الذي نشرته على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "غبي منه فيه.. ربنا يرحمك يا حبيبي".

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا عدة صور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها وهى ترتدى جاكيت مصمم عليه صورتها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، حيث ظهر الثنائي معًا على ظهر الجاكيت مثلما اتضح خلال الصور التى نشرتها إيمى.

وكانت نشرت إيمي طلعت زكريا صورة لها حينما كانت طفلة وبجانبها صورة نادرة لوالدها من الطفولة أيضاً، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام، كما علقت على الصورتين بكتابة تساؤل هو: "أنا وبابا.. ياترى شبه بعض؟".

وعرضت أيضا، رسالة رثاء من أحد متابعيها وجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت إيمى صورة والدها، وعلقت، "رساله من شخص فى حب طلعت زكريا" .. الى حبيبنا الاستاذ طلعت .. الغنى عن التعريف..

فنان ونجم كوميدى ومرح ودمه خفيف ..

ماهو كان مدرسة لوحدة واداءه جميل وظريف ..

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ياما ضحكنا وياما فرحنا بفن هادف ونظيف..

وكانت الضحكه من قلبنا ماهو كوميديان شاطر وحريف..

دور أول دور تانى مكنش بيفرق .. كان بشطارته بيقدر يبدع ويضيف..

ولما فارقنا سبلنا ذكرى فى كل اعماله.. واحنا بنضحك وبنفتكره وبندعيله"