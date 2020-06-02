شكرا لقرائتكم خبر عن مروة الأطرش: استكمل تصوير "دفعة بيروت" وأقدم شخصية شكران الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنان مروة الأطرش - حفيدة الراحلة أسمهان - تصوير مسلسل " دفعة بيروت " بلبنان الذي كان مفترض تقديمه في شهر رمضان الماضي لكن ظروف جائحة كورونا منعت ذلك فقد توقف التصوير لفترات كثيرة .

وقالت الفنانة مروة الأطرش : مازلت في لبنان لمدة 4 شهور بعيدة عن أهلي بسبب عدم وجود طيران ولا سفر بري وتعايشت مع الحجر والحجز والتصوير وهي من أسوأ الفترات في حياتي وبرغم الظرف إلا اننا تحولنا كفريق عمل في الحجر كأسرة واحدة وكل العاملين بالمسلسل اعتبرهم حاليا أهلي وبرغم أننا عشنا أسوأ لحظات لكن هناك لحظات كانت جميلة وتكاتفنا معا في الحجر كان مثمرا جدا وهون علينا الفترة التي ابتعدنا فيها عن أهلنا وأوطاننا .

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مروة الاطرش

وأوضحت الأطرش : أقدم دور "شكران" وهي فتاة فلسطينية الأصل تحمل الكثير من التناقضات وقد جاءت الي بيروت لدراسة الحقوق لكنها يحدث لها تقلبات ومفاجآت خلال المسلسل .



مروة الأطرش

مسلسل "دفعة بيروت" يتم تصويره في لبنان بأحداث جديدة مختلفة عن الجزء الأول من "دفعة القاهرة"، وتدور الأحداث في ستينيات القرن العشرين مع طلبة من عدة دول عربية يسافرون إلى بيروت حيث يدرسون هناك في الجامعة، وتقع لهم عدد من الأحداث المثيرة

العمل من إخراج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة ويشارك في العمل إلى جانب مروة الأطرش ونور و مهند كل من الفنان الكويتي بشار الشطي والممثلة فاطمة الصفي وحمد أشكناي وعلي كاكولي وهدى الخطيب وغيرهم.