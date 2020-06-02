شكرا لقرائتكم خبر عن بمشهد من فيلم يا دنيا ياغرامى.. ليلي علوى تهنئ هالة صدقى بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة ليلى علوي، النجمة هالة صدقي بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مشهد فيديو من فيلم "يا دنيا ياغرامي" الذي جمع بينهما وتم إنتاجه في العام 1996م.

وكتبت الفنانة ليلى علوى عبر حسابها على إنستجرام موجهة حديثها إلى الفنانة هالة صدقي، قائلة :"كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلبي يا هالة، يارب سنة حلوة وخير وعلى ولادك اللي متربيين أحسن تربية أنا بحبهم وبحبك يا صديقة يا حلوة يا جدعة، ياللي بميت راجل".

وأضافت :"ربنا يزيدك من أعمال حلوة وتربية صالحة لأولادك يا أحلي أم في الدنيا.. يا صاحبتي سنة حلوة يا هلولة يا جميلة بحبك كل سنة وأنتي سعيدة وفي حفظ الله يارب".

وفي وقت سابق، أعربت الفنانة هالة صدقي عن شكرها لمن هنأها بعيد ميلادها، مؤكدة أنها ترفض أي احتفالات خلال هذا العام، معربة في الوقت ذاته عن أسفها لعدم تمكنها من الرد على جميع من هنأها بعد ميلادها.

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وكتبت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الإثنين: "بشكر كل من هنئني بعيد ميلاد، بس السنه دي بالنسبة دي مختلفة تماما والحقيقة رافضه أي احتفال.. لكن بشكركم من قلبي على حبكم واهتمامكم بيه، وآسفة إنى مش عارفة أرد عليكم كلكم، ربنا يخليكم ليه".

وانهالت عليها التعليقات التي تهنئها بعيد ميلادها، وقد ردت عليها الفنانة صابرين قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا أستاذتي.. ربنا يخليكي لينا ولمريومة وسامو وتفرحي بيهم يا كبيرتنا"، فيما قالت الفنانة نشوى مصطفى: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي العمر كله صحة وسعادة".