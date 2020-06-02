شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: نور الشريف هو من اكتشفنى وتعلمت منه الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد زاهر خلال لقائه في برنامج It’s showtime ، علي قناة CBC ، مع الإعلامية مها الصغير، دور فتحي في مسلسل البرنس هو أنجح دور قدمته خلال مشواري الفني، وهو محطة مهمة في حياتي، فلم أر مثل هذا النجاح منذ أيام مسلسل الرجل الأخر للعظيم الراحل نور الشريف، والذي تعلمت منه الكثير والكثير، فهو من اكتشفني عندما كنت أشارك في عرض مسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحي وتفاجأت به أمامي في الكواليس بعد انتهاء العرض وطلب رقمي، وبعد عام من هذا اللقاء رشحني للرجل الآخر.

فنور الشريف تعلمت منه الكثير والكثير، تعلمت منه التواضع والإلتزام، تعلمت منه كيف يؤدي شخصياته فكنت أذهب للتصوير حتى في الأيام التي تخلو من مشاهدي حتي أشاهده وأتعلم منه، فنور الشريف هو السهل الممتنع.

وعن رحلته الفنية منذ ظهوره عام ٢٠٠٠ حتي ٢٠٢٠ قال: "تغيرت كثيرًا منذ ظهوري وحتي الآن، فقد مرت بظروف قاسية كادت أن تقضي علي، حيث تعرضت لمشاكل صحية نتجت عنها زيادة وزني حتي وصلت ١٨٥ كيلو، وكنت أطلب من الله دائما الموت، فهذه الفترة كانت قاسية لم يكن هناك عمل ولا أموال وأصبت بالاكتئاب الحاد ولولا زوجتي ما خرجت من هذه المحنة، وعندما عدت للتمثيل مرة أخري بدأت من جديد وشعرت وكأنها المرة الأولي التي أقف أمام الكاميرا .

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وأضاف زاهر: "نجحت في الكثير من الأدوار التي قدمتها ونحت في الصخر، كما قدمت أدوار كضيف شرف وأستطعت أن أغير مفهوم ضيف الشرف مثل دور جمال لبة في مسلسل ولد الغلابة وكذلك قدمت أيضًا مع الفنان ياسر جلال في مسلسل رحيم، وبالرغم من أنها أدوار صغيرة لا تتعدي مشهدين او ثلاثة إلا أنهم أحدثوا ضجة كبيرة، وأنا لا أهتم باسمي على التتر فأنا لا أؤمن بذلك ففي مسلسل البرنس طلبت من محمد سامي أن يكتب إسمي في آخر التتر، فأنا علي يقين أن الناس في البيوت لا ينتبهون إلي أسماء التترات ولكن مايهمهم هو الدور المقدم .