شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: حذرونى من محمد رمضان ولكنى تفاجأت بشخصيته الرائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد زاهر إن مسلسل البرنس، هو أول تعاون بيني وبين الفنان محمد رمضان، وفي بداية الإعلان عن هذا التعاون هناك الكثير ممن حذرني منه ومن العمل معه ومن أسلوبه مع زملائه، ولكني لم أكترث لهذا الكلام وعندما خضت التجربة تفاجأت بشخصية محمد رمضان، فمحمد شخص محترم لأبعد الحدود يحترم زملاءه، ومنذ أول بروفة بيني وبينه وحدثت كمياء بيننا في التمثيل، فبالرغم من أن المشاهد التي كانت بيننا جميعها كره وعداوة إلا أنه لم يحدث كمياء لم تخرج للجمهور بهذه العظمة .

وأضاف زاهر خلال لقائه في برنامج It’s showtime ، على قناة CBC ، مع الإعلامية مها الصغير: كنا نساعد بعضنا البعض في المشاهد، ونضيف بعض الإفيهات، ولم أدر لماذا كل هذا الحقد والغيرة على محمد رمضان، ولكني أعتقد أنه بسبب نجاحه في سنين صغيرة استطاع أن يصل للنجومية ويرى الكثير أنه لا يستحقها، ولكني أرى أن رمضان يستحقها بجدارة فهو شخص مجتهد جدًا وفنان حقيقي

Advertisements

وعن أطرف التعليقات التي حدثت بسبب المسلسل قال: هناك الكثير من التعليقات وكذلك التهديدات التي جاءتني ولكن أطرفها أن أحدهم بعد مشهد رمي لبنت رضوان في الشارع قام بتركيب وجه ليلى بنتي وهي صغيرة مكان وجه البنت وكأنه يهددني بفعل ذلك في ابنتي، كما جاءتني مكالمة من امرأة وزوجها وكانت تبكي لما حدث للبنت الصغيرة في المسلسل وضحكت وطمأنتها أن ذلك تمثيل وفوجئت بنزول المكالمة على مواقع السوشيال ميديا وانتشاره في كل الدول العربية.