شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مجد القاسم يطرح أحدث أغنياته "أنا نادم" ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم مجد القاسم أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "أنا نادم" ، ‏كلمات الشاعر الإماراتى طارق كندى، ألحان مصطفى غانم، توزيع وميكس وماستر ‏أسامة كمال، جيتار مصطفى نصر، إخراج ديدا العلى.‏

يتعاون المطرب مجد القاسم مع الشاعر الغنائى صلاح عطية فى أغنية جديدة ‏باللهجة السورية تحمل اسم مبدائى "وحياة الخالقك مانى مفارقك" وهى من ألحانه، ‏ومن المقرر أن يتم تسجيلها شهر يوينو المقبل‎.‎

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من ناحية أخرى طرح مجد القاسم مؤخرا ثانى دعاء دينى له فى شهر رمضان ‏الماضى، بعنوان "ماية المحاياة" وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهى من ‏كلمات الشاعر حسن باهى، وألحان حسن نور، وتوزيع محمد بدرخان، وهندسة صوت ‏عصام شوشة، وتقول كلمات الأغنية "مش فى مكان على الأرض مش طالعة منه ‏الآه.. خلصت حلول الأرض بس الأمل فى الله‎".‎

وانتهى المطرب مجد القاسم فى الأيام الماضية من تسجيل ألبومه الجديد المقرر ‏طرحه خلال ‏‏الفترة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير ‏وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة ‏وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎‏