شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مجد القاسم يطرح أحدث أغنياته "أنا نادم" والان مع تفاصيل الخبر
يتعاون المطرب مجد القاسم مع الشاعر الغنائى صلاح عطية فى أغنية جديدة باللهجة السورية تحمل اسم مبدائى "وحياة الخالقك مانى مفارقك" وهى من ألحانه، ومن المقرر أن يتم تسجيلها شهر يوينو المقبل.
من ناحية أخرى طرح مجد القاسم مؤخرا ثانى دعاء دينى له فى شهر رمضان الماضى، بعنوان "ماية المحاياة" وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهى من كلمات الشاعر حسن باهى، وألحان حسن نور، وتوزيع محمد بدرخان، وهندسة صوت عصام شوشة، وتقول كلمات الأغنية "مش فى مكان على الأرض مش طالعة منه الآه.. خلصت حلول الأرض بس الأمل فى الله".
وانتهى المطرب مجد القاسم فى الأيام الماضية من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.
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