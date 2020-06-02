شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسني: الإنسانية لا تعرف ألوان.. لا للعنصرية وكلنا واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مقتل شاب من ذوي البشرة السمراء "جورج فلويد" على يد رجل شرطة أمريكي وضع ركبته على رقبته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة ومواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الشرطة، شدد الفنان أحمد صلاح حسني على أن الإنسانية لا تعرف التفرقة بين الألوان، رافضًا التعامل بعنصرية بين البشر.

ونشر الفنان أحمد صلاح حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة ليدين أحدهما سوداء والثانية بيضاء، معلقا عليها قائلا: "الإنسانية لا تعرف ألوان.. العنصرية.. لا للعنصرية.. الإنسانية.. كلنا واحد".

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وعاشت الولايات المتحدة الأمريكية قرابة أسبوع من الفوضى والتخريب إثر تزايد عمليات النهب والسلب التى تزامنت مع موجة الاحتجاجات المندلعة على خلفية واقعة قتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس، وخلال هذه المرحلة من عدم الاستقرار وقع عدد كبير من جرائم السرقة وإتلاف المنشآت الخاصة والعامة بينما تنشغل الشرطة فى مواجهات متعددة.

وفى هذا الصدد، استغل مخربون حالة الاحتجاجات العارمة للتنديد بمقتل جورج فلويد، أثناء اعتقاله من الشرطة، ونهبوا معرض سيارات مرسيدس، حيث رصد مقطع فيديو نقلته شبكة "العربية"، المخربون وهم يسرقون سيارات مرسيدس من طرازات مختلفة، بينما ظهر ساحة عرض السيارات خاوية تمامًا.

وجاءت عمليات نهب سيارات مرسيدس الفاخرة بعد سلسلة هجمات لسلب ونهب على مدار الأيام الماضية طالت متاجر تابعة لشركة آبل فى مدن مينيابوليس وبورتلاند، وأيضًا فى العاصمة واشنطن كان النهب الأكبر للمتجر الشهير، كما امتدت عمليات سرقة البضائع والنهب إلى المتاجر الفاخرة ومن بينها علامة "جوتشى".