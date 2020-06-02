شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: كرهت شخصية فتحى فى "البرنس" وفكرت فى الاعتذار خوفًا من الناس والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف زاهر: لم أعتد عند تجسيدي لأي شخصية سواء شريرة أو طيبة أن اتخذها من مرجع فني، ولكني أجعل الشخصيات الحقيقية هي مرجعي، فشخصية فتحي أخذتها من حوالي 12 شخصية حقيقية اخترت منهم أسوأ الصفات ووضعتها في فتحي، ففتحي في مخيلتي هو أشر شخصية في الدراما المصرية.
وعن مشهد البنت الصغيرة التي ألقاها في الشارع قال خضت مشاجرة كبيرة مع محمد سامي بسبب رفضي لتصوير هذا المشهد فكنت أرى أنه قاسٍ لأبعد الحدود ولن يتقبله الناس ولكنه أصر على تصويره واستطاع أن يقنعني بذلك، ومن مميزات سامي أن كل المشاهد التي كتبها تعتبر ماستر سين وملحمة تمثيلية بين الممثلين، ولكن يعد أصعب مشهد بالنسبة لي في المسلسل مشهد الإفصاح عن سبب كرهي لرضوان "محمد رمضان.
وأضاف، هذا الشهد كان في حلقة 8 مشهد 7، فأنا أحفظه عن ظهر قلب بسبب التوتر الذي انتابني منذ قراءته، فكان المشهد مكون من سبع صفحات ونصف منهم ستة صفحات لي، وقد كتب هذا المشهد بشكلٍ جيد جدا وكان الكلام فيه يبدو وكأنه غير مرتب وكان يقصد من ذلك التشتيت الذي ظهر وكأنه يفكر بصوت عال.
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