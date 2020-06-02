شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش احتفالات.. هالة صدقى: رافضة أحتفل بعيد ميلادى وشكرا لمن هنأنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنانة هالة صدقي عن شكرها لمن هنأها بعيد ميلادها، مؤكدة أنها ترفض أي احتفالات خلال هذا العام، معربة في الوقت ذاته عن أسفها لعدم تمكنها من الرد على جميع من هنأها بعد ميلادها.



هالة صدقي على فيسبوك

وكتبت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الإثنين: "بشكر كل من هنئني بعيد ميلاد، بس السنه دي بالنسبة دي مختلفة تماما والحقيقة رافضه أي احتفال.. لكن بشكركم من قلبي على حبكم واهتمامكم بيه، وآسفة إنى مش عارفة أرد عليكم كلكم، ربنا يخليكم ليه".

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وانهالت عليها التعليقات التي تهنئها بعيد ميلادها، وقد ردت عليها الفنانة صابرين قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا أستاذتي.. ربنا يخليكي لينا ولمريومة وسامو وتفرحي بيهم يا كبيرتنا"، فيما قالت الفنانة نشوى مصطفى: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي العمر كله صحة وسعادة".



تعليق الفنانة صابرين

وفي وقت سابق، دافعت الفنانة هالة صدقى عن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، بعد هجوم البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، وادعائهم وجود "تفضيل" للفنانين عن الأطباء، قائلة: "يعني المفروض نسيبها تموت، وماتتعالجش لأنها فنانة، مش فاهمة، وهي كان ليها الأولوية لأنها ست كبيرة، ولأن الكورونا خطرها أكبر للناس الكبار، وإيه رد الفعل لو كانت اتسابت من غير علاج، كنتوا هتتبسطوا، ولو في أي محسوبية ماكنتش اتحدفت في الإسماعيلية كانت راحت أي مستشفى في القاهرة جنب بيتها، الست دي جالها كورونا وهي بتشتغل مش زي ما حضراتكم تبرتعوا وقولتوا إنها بتشتري هدوم العيد لحفيدتها، وفضلت تشتغل لآخر لحظه بكل التزام، مش لأنها كسرت القوانين ونزلت تتفسح أو تتمشى".

وتابعت هالة: "السادة الأفاضل الدكاترة طبعًا طبعًا كتر خيرهم، مؤكد ليهم أولوية في العلاج بس مش سرير رجاء الجداوي اللي عطل إنقاذ أي مواطن، هي مواطنة مصرية وليها كل الحقوق للعلاج من غير تنمر ومن غير تريقة مش لازم الفنان يكون في ديل القائمة علشان ترتاحوا، وبما إننا في حالة طوارئ فواجب على مستشفيات القطاع الخاص اللي كسبت مننا الملايين تتبرع ولو بدور واحد للحالات المهمة أو مستشفي واحدة للأطباء اللي بيضحوا بحياتهم لعلاجهم لأن فعلاً دول اللي ليهم الأولوية، إحنا لسه خارجين من رمضان يعني لازم يكون عندنا علي الأقل القليل من الرحمة والاحترام لكبار السن، ويكفي إحساس رجاء الجداوي وعربية الإسعاف تنقلها في الفجر وهي مريضة وهي بمفردها من غير أي حد تعرفه لمدة 3 ساعات حتي تصل للإسماعيلية في انتظار المجهول بمفردها، وأكيد تنتظر الدعاء لها وليس التنمر، ربنا يرجعها ويرجع كل مرضانا بالسلامة وينقذ كل أطباء مصر، ملائكة الرحمة اللي أقسموا علي عهدهم يوم التخرج والالتزام به فلهم جميعًا كل التقدير والاحترام".