شكرا لقرائتكم خبر عن ألبومات إليسا ونانسى عجرم الجديدة بتوقيع الموزع أحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع أحمد ابراهيم مع المطربة اللبنانية إليسا فى عدد من الأغانى التى يتضمنها ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويتولى تلحينهم وليد سعد ومحمد رحيم، وكتب الكلمات الشعراء نادر عبدالله وأمير طعيمة، وسبق وتعاون أحمد ابراهيم مع إليسا فى عدد من الأغانى من ضمنها "عكس اللى شايفينها" .

يتعاون أيضا الموزع أحمد إبراهيم مع المطربة نانسى عجرم فى أغنية من ألبومها الجديد، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد، حيث تم الإنتهاء من تسجيلها فى بيروت، ويتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة، استعدادا لطرحها وتقدمها نانسى بشكل جديد ومختلف عليها تماما، وتحمل العديد من المفاجآت.

ولم يكن هذا العمل الأول الذى يجمع بينهما، فقد حققا نجاحا من خلال عدد من الأغانى السابقة، منها: "الحب زى الوتر" و"راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"عم بتغير" و"خططت بالصدفة" و"حكايات الدنى" و"مين الما عندو".





يذكر ان أخر أعمال الموزع أحمد إبراهيم أغنية "غيب" الذى طرحها المطرب فضل شاكر، وحازت على إعجاب الكثيرون وإشادات كبيرة من داخل الوسط الغنائى وخارجه، وحققت نسب مشاهدة عالية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد .

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الموزع أحمد إبراهيم يعد واحدا من أبرز الموزعين الشباب فى مصر والوطن العربى، وله العديد من النجاحات الفنية العام الماضى، مثل مشاركته بـ8 أغنيات فى ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر و6 أغنيات فى ألبوم "حالة خاصة جدا" للنجمة أنغام، ووزع أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، ومحمد حماقى أغنية 500500، و"عارف" لمصطفى قمر، وغيرها من الأعمال التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأغنية "غيب" للمطرب فضل شاكر.

كما وزع من قبل لعدد كبير من المطربين، منهم شيرين عبد الوهاب "مشاعر" و"حبه جنة" و"على بالى" و"أنت آخر واحد" و"ما تحاسبنيش" و"خليتنى أخاف" و"كلى ملكك" و"متاخدة من الأيام" و"المراية"، كما تعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"أنا وحيدة"، و"إنسانة بريئة"، وتعاون مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح" و"قادرين نعملها"، ومع نانسى عجرم "راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"الحب زي الوتر"، ومع كارول سماحة "فى الوقت الغلط" و"صحابى"، وغيرها من الأعمال الناجحة.