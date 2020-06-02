خاص- مؤلف"قوت القلوب": حلقات الجزء الثاني أقوى من الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

أكد المؤلف محمد الحناوي، أنه انتهى من كتابة الحلقة الأخيرة بمسلسل "قوت القلوب" قبل شهر رمضان المنقضي.

وقال الحناوي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم الانتهاء من تصوير جزء كبير من حلقات الجزء الثاني بالمسلسل والتي تتضمن ٢٥ حلقة.

وتابع، أنه من المقرر استئناف تصوير المشاهد المتبقية من الجزء الثاني منتصف الشهر الجاري، موضحا أن الجهة المنتجة للعمل لم تحدد موعدا حتى الآن لعرضه، وأنه يتوقع انطلاق عرضه الشهر المقبل.

Advertisements

وأضاف، أن قناة الحياة ستعيد عرض الجزء الأول مرة أخرى، قبل عرض الجزء الثاني، لتذكير جمهور الدراما بأحداثه.

وأنهى الحناوي حديثه، قائلا : "أولى حلقات الجزء الثاني، ستشهد مفاجأة في الأحداث الدرامية.. وبوعد الناس إن أحداثه أقوى وأشد من أحداث الجزء الأول".

عرض الجزء الأول من مسلسل "قوت القلوب"، قبل شهر رمضان، وتضمن ٢٥ حلقة فقط، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا عقب عرضه.

المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ماجدة زكي كل من الفنان محمد أنور، إسلام جمال، خالد ذكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، وعدد كبير من الفنانين.