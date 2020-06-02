الحلاني في الجيم وإطلالة جديدة لكارول سماحة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد _ هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الساعات الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال ساعة:

عاصي الحلاني

ظهر الفنان عاصي الحلاني، في صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وهو يمارس الرياضة ورفع الحديد داخل غرفة الجيم بمنزله، وعلق: "لا تقل لا أستطيع، بل قل سأحاول بالرياضة واللياقة البدنية.. أكيد نحن أفضل".

أحمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام، وهو بالحديقة، مستمتعا بوقته في الحجر المنزلي.

كارول سماحة

ظهرت الفنانة كارول سماحة، في صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، بإطلالة جديدة وجريئة ، استطاعت أن تخطف الأنظار بقوة من خلالها.

نجلاء بدر

طرحت الفنانة نجلاء بدر، صورة جديدة لها بجانب الأشجار وهى تتكئ على شجرة، وترتدي ملابس كاجوال ونظارة شمسية، وعلقت: "صباح الورد".

ياسمين صبري

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أطلت الفنانة ياسمين صبري، في صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، أمام معجبيها وهى تقود السيارة.

إيمي طلعت زكريا

ارتدت الفنانة إيمي طلعت زكريا، في صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، الكمامة أثناء سيرها في الشارع، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا، وعلقت: "كن متفائل في جميع الأحوال، فمن التفاؤل يولد الأمل، ومن الأمل يولد العمل ومن العمل يولد النجاح.. لا تنسوا من حولكم".

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف، صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وهى بالحديقة بمفردها بعيدا عن أي تجمعات، مرتدية كاب للحفاظ على وجها من أشعة الشمس، وعلقت:" يا رب.. اللي جاي أحلى".

ستيفاني صليبا

ظهرت الفنانة ستيفاني صليبا، في صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وهى نائمة.

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم، صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، بإطلالة جديدة، وركزت فيها على تسريحة شعرها.

شمس الكويتية

ظهرت الفنانة شمس الكويتية، بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، ارتدت خلالها الكمامة، وحاولت خلالها إبراز حذاء جديد قامت بشراءه، وعلقت : "ليس باستطاعتك هزيمة امرأة تهوى تغيير الأحذية".