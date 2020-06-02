"حلا شيحة : "أنا ضد العنصرية.. ولنا جميع الحقوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

قالت الفنانة حلا شيحة، إنها ضد العنصرية، وطالبت الجميع بالابتعاد عن العنصرية، وأن الجميع له حق المساواة بدون تمييز.

وكتبت حلا، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة : "من أبسط حقوق الإنسانية.. حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو نوع جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم".

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وأضافت : " لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز".

يذكر أن، حلا شيحة شاركت في دراما رمضان المنقضي بمسلسل" خيانة عهد " أمام الفنانة الكبيرة يسرا وعبير صبري وبيومي فؤاد.