"حلا شيحة : "أنا ضد العنصرية.. ولنا جميع الحقوق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
قالت الفنانة حلا شيحة، إنها ضد العنصرية، وطالبت الجميع بالابتعاد عن العنصرية، وأن الجميع له حق المساواة بدون تمييز.
وكتبت حلا، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة : "من أبسط حقوق الإنسانية.. حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو نوع جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم".
وأضافت : " لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز".
يذكر أن، حلا شيحة شاركت في دراما رمضان المنقضي بمسلسل" خيانة عهد " أمام الفنانة الكبيرة يسرا وعبير صبري وبيومي فؤاد.
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