محمد رمضان يطرح فيديو لطفلة من جمهوره تبكي..ويعلق:"حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو لطفلة من جمهوره وهى تنطق اسمه، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق رمضان، على الفيديو الذي طرحه عبر حسابه الطفلة وهى تبكي، قائلا : "حياتي.. أحلى كلمة، بحبك محمد رمضان سمعتها.. المشاعر الصادقة، ربنا يديم المحبة ويحفظلي الجمهور الصادق.. ثقة في الله نجاح دايماً".

يذكر أن، محمد رمضان احتفل أمس الأحد، بحفل زفاف شقيقته إيمان رمضان داخل فيلا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، كما شارك فى دراما رمضان المنقضي بمسلسل" البرنس ".