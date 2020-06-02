وليد سعد يحتفي بأغنية "ما تغيبش عني" لـ وائل جسار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفى الملحن وليد سعد، بنحاج أغنية "ما تغيبش عني"، للفنان وائل جسار، بعد تخطيها حاجز المليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

وغرد "سعد"، عن الأغنية عبر حسابه بـ"تويتر": "الحمد لله، أكثر من مليون وسبعمائة ألف مشاهدة فى 3 أيام

وائل جسار، ما تغيبش ثواني، ربنا يديمها نعمة علينا يا رب".

أغنية "ما تغيبش عني"، طُرحت في عيد الأضحى، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وإخراج فادي حداد، وإنتاج فهد الزاهد.

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