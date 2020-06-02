فيديو.. باريس مايكل جاكسون تعاتب متظاهرون أمريكا لهذا السبب

نشرت الفنانة العالمية باريس مايكل جاكسون بعض الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام.

ووجهت باريس رسالة عتاب إلى متظاهرون أمريكا، قائلة: بدأ اليوم بشكل جميل

للغاية، ورؤية الناس يجتمعون بسلام وتناغم في قلوبهم.. وحطم قلبي لرؤيت كل هذا مشتعلًا.. العنف ليس هو الحل .. كيف نتوقع أن نرتقي بعالمنا إلى أسلوب حياة أكثر سعادة وصحة إذا كنا ننحدر مثل تلك الجرائم التي ارتكبت هذه ليست الوسيلة التي نحتج عليها.. نريد احتجاج سلمي فقط.

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يذكر أن الفنانة العالمية باريس مايكل جاكسون شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم Gringo، وهو من تأليف ماثيو ستون، وإخراج ناش إجيرتون، وبطولة كل منتشارليز ثيرون، أماندا سيفريد، جويل إجيرتون، ثاندي نيوتن، هاري تريدواي، مايكل أنجارانو، شارلتو كوبلي، ألان روك، كينيث تشوي، ديفيد أويلو.