نغمة من الزمن الجميل .. خالد الأمير

خالد الأمير، موسيقار يفاجئك بجمله اللحنية الأنيقة على غير توقع من المستمع، فتجمع ما بين الدهشة والجمال، وما يكاد يلحن لأحد المطربين إلا وتجد ألحانه من أجمل ما غنى، فلحن لفهد بلان أغنية «الحصان» فظلت علامة له وعلامة على الفتوة والصحة فى الغناء وقت أن كان السائد الغناء بضعف، ولحن لهانى شاكر «كده برضه يا قمر»، فصارت هى وباقى أغنياته أحلى

أغانيه، و«وحشتنى» لسعاد محمد فأصبحت أيقونتها المتفردة، و«اتعودت عليك» و«الحب الحقيقى» و«أحلى كلام» لشادية فتفردت بها، وتواصل مشواره مع هؤلاء وغيرهم ورغم أنه لحن أكثر من ألف أغنية متداولة فى الإذاعة والكاسيت والأفلام والمسرحيات إلا أن كل ذلك لم يشغله عن مهامه كضابط بالقوات المسلحة، بل لم يشغله عن الغناء فهو يقف فى صف مطربى الدرجة الأولى بامتياز.

عشق «الأمير» الغناء منذ أن كان يسمع والده الذى كان يعمل طبيب أسنان يدندن بألحان «عبدالوهاب» ومعه أصحابه ومن بينهم الشاعر مأمون الشناوى ومعهما أصحابهما من كبار الكتاب.

ولم يمنع المناخ المحبط للإبداع الذى تزداد قتامته من أن يمارس إبداعه ويواصل الغناء والتلحين شأن كل مبدع كبير، فهو يمتلك فى حوزته ألحاناً لحنها من كلمات صلاح جاهين وحسين السيد ومرسى جميل عزيز وغيرهم من الذين يجيدون كتابة الأغنية.. وهكذا يواصل.