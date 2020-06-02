رواد تويتر ينعون الفنانة السورية هيام طعمة

توفت أمس الأحد الممثلة والمطربة السورية، هيام طعمة، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 58 عامًا، هيام توفيت في أحد مستشفيات هولندا، ومن المقرر دفنها هناك في ظل صعوبة نقلها لسوريا، مع إغلاق حركة الطيران، بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب تصريحات صحفية لأسرتها.

ونعى العديد من رواد "تويتر"، هيام طعمة حيث قال بشرى عزيز حبيب، " وفاه الفنانة السورية هيام طعمة، ممثلة ومغنية سورية. مواليد حلب، حصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس، اشتركت مع، دريد لحام في مسرحية

حسن النجمي قال " هيام_طعمه كانت صوت جميل جدا، عندي لها البوم واحد وقد يكون نادر جداً، من الحان الموسيقار محمد سلطان، كل الاغاني الي فيه حفظتها عن ظهر قلب، الله يرحمها ويغفر لها".

ثريا قالت " ماتت #هيام_طعمه، والله قلبي وجعني عليها، الله يرحمها ويطول بعمر كل اللي بنحبهم".

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وكتب حساب أخر " توفيت اليوم الأحد الفنانة السورية #هيام_طعمة

عن عمر يناهز 58 عامًا، وهى ممثلة ومغنية سورية، قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو التليفزيون".

شروق قالت " هيام طعمة الرحمة لروحك والصبر لمحبينك توفت أثر مرض عضال حبيبتي عرفتك هون ع تويتر أرجوكم الدعاء لها".

مهاب قال " وداعاً الفنانة #هيام_طعمة، الطيبة الرقيقة، جميلة الكلمة والعشرة ، مع كل زملائها ،احبت بلدها سوريا، كما احبت #مصر التي احتضنتها كفنانة، وكذلك #لبنان التي عاشت بها، ربنا يرحمك .ويعزي اسرتك وأصدقائك".

مرمر قالت " الله يرحمها و يغفرلها و يتجاوز عن سيئاتها و يسكنها فسيح جناته و يصبر اهلها و كل اللي بيحبوها يارب العالمين".

عبد الهادي السعدي كتب " رحيل الفنانة السورية هيام طعمة ممثلة من الجيل الذي صنع الدراما السورية".