فيديو .. محمد عز يطرح برومو أحدث أغنياته سنين بتضيع

طرح الفنان محمد عز برومو أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم سنين بتضيع، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأغنية سنين بتضيع من كلمات رمضان أبو زيد، وألحان محمد قماح، ومن المقرر طرح الأغنية غدًا الثلاثاء الموافق 2 من شهر يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة Advertisements السابعة مساءً، عبر قناة قماح ريكوردز الرسمية بموقع يوتيوب. السابعة مساءً، عبر قناة قماح ريكوردز الرسمية بموقع يوتيوب. يذكر أن الفنان محمد عز طرح مؤخرًا أغنية بعنوان شبعان دلع، وهي من كلمات إسلام القبارى، وألحان شريف حمدان، وتوزيع باسم منير، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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