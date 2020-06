السوشيال ميديا تُعيد مايكل جاكسون للحياة

أثار أحد المواقع العالمية ضجة كبيرة إثر نشرها خبر يفيد بأن صحة مايكل جاكسون بخير، وأنه مازال على قيد الحياة، وأنه يعيش حياة هادئة ومستقرة.

وتداول العديد من رواد مواقع السوشيال ميديا الخبر دون قراءته جيدًا، ومن ناحيتها

أثار فضولهم لإصدار التكهنات والتي تفيد بأن ملك البوب مايكل جاكسون مازال على قيد الحياة.

Advertisements

ولكن الحقيقة أن الخبر كان يدور حول المحامي الأمريكي مايكل جاكسون، والذي كان على خلاف تام مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب، وكان الخبر يفيد بأن الرئيس الأمريكيلم يأمر باعتقال المحامي مايكل سياسيًا أو أمر بالتحقيق معه، وخاصة بعد قيام بعد المظارهات التي تطالب بحق البشرة السمراء.

يذكر أن النجم العالمي مايكل جاكسون طرح سابقًا كليب بعنوان They Don’t Care About Us، كما كسر الكليب حاجز الـ 699 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.