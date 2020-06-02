عمرو وهبه يهنئ هشام جمال بعيد ميلاده

هنأ الفنان الشاب عمرو وهبه المطرب هشام جمال بمناسبة عيد ميلاده، عن طريق نشره صورة تجمع بينهما على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
علق وهبه على الصورة قائلًا " كل سنةوانت طيب وجدع وناحج وذكي ومجتهد وبترش علينا كحول من اللي في ايدك دة وان شاء الله اللي جاي أحسن وأجمد "
رد جمال التهنئة بتعليق يتمنى فيه أن يكون أخر عيد ميلاد يستخدم فيه الكحول.
الجدير بالذكر أن عمرو وهبه شارك في مسلسل فلانتينو والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، فلانتينو من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري وغيرهم العديد من النجوم الشباب.
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