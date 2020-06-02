عمرو وهبه يهنئ هشام جمال بعيد ميلاده

هنأ الفنان الشاب عمرو وهبه المطرب هشام جمال بمناسبة عيد ميلاده، عن طريق نشره صورة تجمع بينهما على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. علق وهبه على الصورة قائلًا " كل سنة وانت طيب وجدع وناحج وذكي ومجتهد وبترش علينا كحول من اللي في ايدك دة وان شاء الله اللي جاي أحسن وأجمد " وانت طيب وجدع وناحج وذكي ومجتهد وبترش علينا كحول من اللي في ايدك دة وان شاء الله اللي جاي أحسن وأجمد " رد جمال التهنئة بتعليق يتمنى فيه أن يكون أخر عيد ميلاد يستخدم فيه الكحول. Advertisements الجدير بالذكر أن عمرو وهبه شارك في مسلسل فلانتينو والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، فلانتينو من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري وغيرهم العديد من النجوم الشباب.

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