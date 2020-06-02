شاهد .. ليلى علوي تمازح جمهورها بملخص أحداث 2020 حتى الآن

نشرت النجمة ليلى علوي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهرت ليلى من خلالها بمجموعة صور من مشاهد أعملها، وظهرت من خلالها بملخص أحداث عام 2020، كمزحة مع جمهورها أثناء قضاء الحجر الصحي. الحجر الصحي. Advertisements يذكر أن النجمة ليلى علوي شارك مؤخرًا في بطولة فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، وتأليف باسم سمرة، وإخراج يسري نصرالله، وبطولة كل من منة شلبي، باسم سمرة، أحمد داود، محمد فراج، صابرين، محمد الشرنوبي، لمى كتكت، إنعام سالوسة، علاء زينهم، صبري عبدالمنعم، عارفة عبدالرسول، محمد علي رزق، زينة منصور، شاكيرا فطين، محمد إسماعيل، كريم وحيد، شادي رؤوف، محمود الليثي، عزوز عادل. وإخراج يسري نصرالله، وبطولة كل من منة شلبي، باسم سمرة، أحمد داود، محمد فراج، صابرين، محمد الشرنوبي، لمى كتكت، إنعام سالوسة، علاء زينهم، صبري عبدالمنعم، عارفة عبدالرسول، محمد علي رزق، زينة منصور، شاكيرا فطين، محمد إسماعيل، كريم وحيد، شادي رؤوف، محمود الليثي، عزوز عادل.

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