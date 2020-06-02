روجت الفنانة الشابة مريم الخشت للمسلسل الجديد لية لأ والذي سيعرض بداية من يوم الخميس الموافق الرابع من شهر يونيو الجاري. نشرت الخشت البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وعلقت عليها قائلة " مسلسل لية لأ من يوم الخميس 4 يونيو على شاهد.. تفتكروا لية لأ ؟ قائلة " مسلسل لية لأ من يوم الخميس 4 يونيو على شاهد.. تفتكروا لية لأ ؟ Advertisements مسلسل لية لأ من بطولة أمينة خليل وعدد من نجوم الفن المصري، المسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف مريم نعوم ومن إخراج مريم أبو عوف. المصري، المسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف مريم نعوم ومن إخراج مريم أبو عوف. يذكر أن مريم الخشت شاركت في مسلسل الآنسة فرح والذي عرض خارج الموسم الرمضاني على منصة شاهد، المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني وغيرهم من النجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. مريم الخشت تروج لمسلسل لية لأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.