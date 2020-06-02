كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر روجينا أفضل ممثلة ودينا الشربيني الثانية ويسرا في المركز الثالث.. استفتاء "الخليج 365 الفني" 2 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة روجينا استفتاء "الخليج 365 الفني" ضمن أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الموافق 2 يونيو.

وجاءت الفنانة روجينا في المركز الأول، حيث حصدت على 55131 صوت، فيما جاء في المركز الثاني الفنانة دينا الشربيني ب 51222 صوت، واحتل المركز الثالث الفنانة يسرا ب 49175 صوت.

وخاضت روجينا السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس "،الذى إشادات عديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالمسلسل وبأداء جميع الأبطال المشاركين فيه بالإضافة إلى تفاعلهم بشكل دائم مع الأحداث، وساهم ذلك في تصدر المسلسل للتريند بشكل يومي.

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والجدير بالذكر أن مسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828