وسائل إعلام: انتشار أمني مكثف لقوات من الجيش الأمريكي والحرس الوطني في محيط البيت الأبيض المزيد

كشفت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، عن أن قوات من الجيش والحرس الوطني انتشرت بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض وذلك على خلفية الاحتجاجات الراهنة على مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.

واتخذت المظاهرات المنظمة أمام البيت الأبيض ليلا منحى تصعيديا، مع إحراق سيارات وتخريب محال تجارية.

وأعلنت رئيسة بلدية العاصمة الأمريكية واشنطن ميوريل باوزر،الإثنين، تمديد ساعات حظر التجول المفروض في المدينة بسبب استمرار الاضطرابات.

وقالت رئيسة بلدية واشنطن، في مؤتمر صحفي، إن "جريمة قتل جورج فلويد تثير غضب كل الأمريكيين.. لكن تحطيم النوافذ وأعمال النهب تطغى على النقاش".

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وشهدت واشنطن، مزيدا من المظاهرات المنددة بالعنصرية وعنف الشرطة الأمريكية على خلفية مقتل جورج فلويد على يد شرطي.

من جانبه، قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، إنه يفتخر بابنته عقب إلقاء القبض عليها خلال مشاركتها في احتجاجات فلويد.

وتم القبض على أكثر من 300 شخص في مدينة نيويورك، بحسب تقارير إعلامية.

ولم يلق الرئيس الأمريكي حتى الآن، خطابا وطنيا خاصا بشأن المظاهرات واكتفى بالإعراب عن تعازيه في وفاة فلويد ومطالبا بالعدالة.

ويعمل ترامب على نشر تغريدات باستمرار، أغلبها بإلقاء اللائمة على اليسار المتطرف والفوضويين في أعمال الشغب وسعى لربطهم بخصومه من الحزب المعارض.