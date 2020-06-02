سعر باهط لساعة ياسمين صبري في إطلالتها الأخيرة.. وهذه مواصفاتها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يزيد اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنانة المصرية ياسمين صبري يومًا بعد يوم، وسط مراقبة مستمرة لإطلالتها المختلفة، التي تلقى تفاعلاً كبيراً من قبل جمهورها ومحبيها.

ونشرت ياسمين صبري على حسابها "تويتر" صورة جديدة لها لم تظهر فيها سوى رأسها ويدها، حيث كانت تقود سيارتها وزجاجها مغلق، وتزيّنت في يدها اليسرى بساعة مميزة.

وانتبه جمهور ياسمين إلى الساعة وقام بعضهم بالبحث عن سعرها حتى وصلوا إلى الثمن الباهظ والصادم أيضًا حيث قدرت ثمنها بـ 29 ألف و300 دولار أي ما يوازي نصف مليون جنيه مصري.

وظهرت تفاصيل الساعة باهظة الثمن على الصورة المتداولة، حيث كانت من دار Audemars Piguet للمجوهرات والساعات، ومصنوعة من "الاستانلس ستيل" والمعروف بالفولاذ المقاوم للصدأ، وبدت الساعة مرصعة بألماس وذهب أبيض.

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كما شغلت السيارة الإنجليزية الفاخرة "رولز رويس"، التي كانت تقودها ياسمين اهتمام متابعيها، والتي اكتشفها جمهورها من خلال حرف الـ"R" الذي زيّن كرسي سيارتها وهو دليل ماركة السيارة.

وكانت ياسمين صبري قد ارتدت ملابس تقليدية خلال مشاركتها ببرنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي" في رمضان الماضي، حيث ارتدت بنطلونا وتيشيرت وجاكت جينز، بجانب شنطة يد لونها "بينك"، لكن المفاجأة كانت سعر الإطلالة بالبرنامج.

وجاء سعر "التيشيرت" الذي ارتدته ياسمين صبري 395 دولارا أمريكيا، بما يقابل 6223.23 جنيها مصريا، وهو من دار الأزياء العالمية "بالمان"، ونسقت معه حقيبة يد من دار الأزياء العالمية fendi بسعر 3950 دولارا أمريكيا، بما يقابل 62 ألفا و232 جنيها مصريا، وبها حاملة بسعر منفرد قيمته 990 دولارا، بما يقابل 15 ألفا و500 جنيه مصري.

وفاجأ رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الجميع وعقد قرانه على الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي كان قد خطبها رسميًا في منتصف مارس الماضي واقتصر الحفل على الأقارب، وأصدرا بيانًا قالا فيه: "تقديرًا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا يُسعدنا الإعلان عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية".