شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: المخرج محمد سامي عفريت فن والممثل هو السلاح الذي يحارب به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد زاهر خلال استضافته في برنامج It’s show time، والذي يذاع على قناة CBC، مع الإعلامية مها الصغير، أن مسلسل "البرنس" يعد التعاون الخامس بيني وبين المخرج محمد سامي، فهناك كمياء كبيرة بيني وبينه، وكل أدواري التي جسدتها معه نجحت نجاحا ساحقا وحصلت من خلالها علي الكثير من الجوائز، فمحمد سامي من أكثر المخرجين الذين يفهمونني ويعرفوا إمكانياتي جيدا لذلك يستطيع أن يخرج مني الكثير.

وأضاف الفنان أحمد زاهر، أهم ما يميز المخرج محمد سامي عن غيره أنه ليس بني آدم عادي، فهو عفريت فن، مخرج غير عادي ومؤلف غير عادي، ومن أهم صفاته التي هي سبب نجاحه أن أهم عنصر لديه هو الممثل فهو السلاح الذي يحارب به دائما، وهو من يقوم بكل شيء في المسلسل حيث يختار الديكور وألوانه والموسيقي التصويرية والألحان فهو يختار كما يراها في مخيلته .

وأسترسل زاهر، محمد سامي لديه القدرة علي شحن الممثل قبل دخوله المشهد فيجعلك تخرج مالا تتوقع وهذا الشحن عن طريق حكي بعض القصص البسيطة التي تشبه الحدث كي يوصل للممثل أبعاد الشخصية، ويحدثك عن الأداء الذي يريده، ولكني لم أقلد أدائه يوما مثل البعض فأنا ضد ذلك ولكني كنت أسمع منه وأوظف ذلك بإمكانياتي، حتي قال عني سامي في أحد اللقاءات "زاهر أديله سنتي يرجعوهلي متر".

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