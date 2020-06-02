شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: المخرج محمد سامي عفريت فن والممثل هو السلاح الذي يحارب به والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الفنان أحمد زاهر، أهم ما يميز المخرج محمد سامي عن غيره أنه ليس بني آدم عادي، فهو عفريت فن، مخرج غير عادي ومؤلف غير عادي، ومن أهم صفاته التي هي سبب نجاحه أن أهم عنصر لديه هو الممثل فهو السلاح الذي يحارب به دائما، وهو من يقوم بكل شيء في المسلسل حيث يختار الديكور وألوانه والموسيقي التصويرية والألحان فهو يختار كما يراها في مخيلته .
وأسترسل زاهر، محمد سامي لديه القدرة علي شحن الممثل قبل دخوله المشهد فيجعلك تخرج مالا تتوقع وهذا الشحن عن طريق حكي بعض القصص البسيطة التي تشبه الحدث كي يوصل للممثل أبعاد الشخصية، ويحدثك عن الأداء الذي يريده، ولكني لم أقلد أدائه يوما مثل البعض فأنا ضد ذلك ولكني كنت أسمع منه وأوظف ذلك بإمكانياتي، حتي قال عني سامي في أحد اللقاءات "زاهر أديله سنتي يرجعوهلي متر".
يذكر أن الفنان أحمد زاهر حقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وتدور أحداثه حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى
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