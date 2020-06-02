شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تسجيله.. تعرف على تفاصيل ألبوم فارس كرم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المطرب اللبناني فارس كرم التحضير لألبومه الجديد مع الموزع الموسيقى عمر صباغ ، وذلك بعد طرح آخر ألبوماته الذى حمل اسم "44:36" في 2018.

وقرر فارس اختيار أغانى متنوعة منها الرومانسية والدرامية، ويتراوح عدد أغانى الألبوم من 10 إلى 12 أغنية، بحسب تصريح عمر صباغ لـ"الخليج 365"، ومن المقرر أن يعقد جلسات مع باقى الشعراء والملحنين والموزعين لتنفيذ هذه الأغانى، لطرحها فى أواخر العام الجارى، أو بداية العام الجديد.

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من ناحية أخري كان المطرب فارس كرم، أعلن لأول مرة عن زواجه رسميا، على الهواء بأحد البرامج الفنية، مؤكدا أنه أخذ هذه الخطوة بعد إلحاح والدته عليه، خاصة أن أمنيتها الأولى والأخيرة هى حضور فرحه، موضحا أنه تزوج منذ فترة قريبة جدا بعد شائعة زواجه الأخيرة.

وقال فارس كرم: "أول مرة راح أتكلم فيها وآخر مرة.. ما كنت حابب أتكلم عنها بس عشان الشائعات الكثيرة بأن فارس أتجوز ولا ما أتجوز.. أحب أقولك أنا تزوجت فعلياً نقطة ومن أول السطر.

يذكر أن المطرب فارس كرم تألق مؤخرا خلال حفله الغنائى الذى أقيم فى المملكة العربية السعودية الرياض، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، وشاركتها فى الحفل النجمة كارول سماحه، ومروان خوري ، والذى شهد أكبر تجمع عربى لعازفي العود من مختلف الدول، ومعرض جمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعي العود من مختلف دول العالم.