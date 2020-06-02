احمد صلاح حسني يوضح حقيقة إصابة امير كرارة بفيروس كورونا

انتقد الفنان أحمد صلاح حسني عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، مطلقي ومروجي شائعة إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد. وكتب أحمد صلاح حسني قائلاً: «‏أمير كرارة زي الفل. ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين فِي ظل هذه الظروف.. #أمير_كرارة ‎#إشاعة ‎#الكورونا». Advertisements اقرئي ايضا : دينا الشربيني: عزلت نفسي عن عمرو دياب وهذه نتيجة تحاليلي يُشار إلى أن أحمد صلاح حسني شقيق زوجة الفنان أمير كرارة، وشارك أحمد صلاح حسني خلال دراما شهر رمضان الماضي بمسلسل «الفتوة» بمشاركة كل من الفنان ياسر جلال ومي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وعبدالرحمن القليوبي، وأحلام الجريتلي، ومجدي فكري، وعادل الفار، وعايدة رياض، وآخرين وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي.

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